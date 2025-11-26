Calciomercato Milan, nome nuovo per l’attacco dei rossoneri: Tare è pronto a sfidare quella big italiana. Le ultime

Calciomercato Milan, i rossoneri continuano ad essere alla ricerca di un bomber. Il nome vagliato da Tare è quello di Fabio Silva. I dettagli

Il calciomercato del Milan torna al centro delle attenzioni mentre la squadra di Massimiliano Allegri prosegue la propria corsa in campionato. Se sul campo l’obiettivo è consolidare una posizione di vertice, dietro le quinte la dirigenza rossonera sta già pianificando le mosse per la sessione di gennaio. Il mercato invernale si preannuncia particolarmente caldo, soprattutto per quanto concerne il reparto offensivo, dove il Milan potrebbe intervenire per completare una squadra che ha mostrato qualità ma anche la necessità di nuove soluzioni.

In questo contesto, il calciomercato del Milan ha rimesso sotto i riflettori un nome che non è nuovo agli uomini di via Aldo Rossi: Fábio Silva. Il giovane attaccante portoghese, classe 2002, è al centro delle analisi degli esperti di mercato, e in particolare di Fabrizio Romano, che nelle ultime ore ha svelato dettagli interessanti sulla sua situazione. Silva non è soddisfatto del suo minutaggio e sta valutando un trasferimento già a gennaio per trovare maggiore continuità. Romano ha confermato che il Milan aveva mostrato interesse in passato e che il ragazzo aveva accolto con entusiasmo le voci provenienti dalla stampa portoghese: un segnale non indifferente che potrebbe favorire un eventuale affondo rossonero.

Ma il percorso non è privo di ostacoli. Il calciomercato del Milan dovrà fare i conti con una concorrenza tutt’altro che semplice. Silva è infatti finito nel mirino anche di Roma e Juventus, pronte a inserirsi nel valzer delle punte che caratterizzerà la finestra di gennaio. È lo stesso Romano ad avvertire: «Occhio a Fábio Silva nel giro degli attaccanti». Le big della Serie A si preparano a muovere le prime pedine e la sensazione è che questo incastro di trattative possa trasformarsi rapidamente in un derby di mercato.

Per il Milan, le scelte offensive saranno strettamente legate alla situazione di Santiago Gimenez. L’attaccante messicano non ha ancora offerto garanzie fisiche e tecniche, complici alcuni infortuni e prestazioni altalenanti. La sua posizione rappresenta un nodo centrale del calciomercato del Milan: una sua partenza o una perdita di fiducia definitiva potrebbero accelerare l’apertura verso altri profili, con Fábio Silva in pole come possibile nuovo innesto.

Intanto l’attenzione del pubblico rimane anche sulle quote della sfida di campionato contro la Lazio, mentre altra attualità riguarda il futuro di Maignan e le condizioni dei rossoneri in vista del prossimo turno. Ma è chiaro che, dietro la cortina del campo, le strategie del calciomercato del Milan stanno già prendendo forma per costruire una squadra sempre più competitiva.