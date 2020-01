Calciomercato Milan: fatta per Saelemaekers, i dettagli

Dopo le uscite di Suso, Piatek e Rodriguez il Milan piazza il colpo: fatta per Alexis Saelemaekers. I dettagli

Dopo le uscite di Suso, Piatek e Rodriguez il Milan piazza un colpo in entrata. Si tratta di Alexis Saelemaekers, centrocampista 20enne belga dell’Anderlecht.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, i rossoneri hanno trovato l’intesa con il club belga: Saelemaekers arriverà in prestito oneroso a 3,5 milioni con obbligo di riscatto fissato ad altri 3,5 più bonus, per una spesa complessiva di 8 milioni. Le parti sono al lavoro per limare tutti i dettagli dell’accordo con il giocatore, poi le firme e l’ufficialità.