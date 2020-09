Calciomercato Milan: Hauge in arrivo, ecco il piano per Chiesa

Il Milan si è avvicinato a Jens Petter Hauge ma il vero sogno di mercato rimane Federico Chiesa: ecco il piano

Il Milan è a un passo da Jens Petter Hauge. Come ricorda la Gazzetta dello Sport l’accordo è stato raggiunto ieri sulla base di 4 milioni di euro. Il giocatore ha spinto per una chiusura rapida ed è pronto a sbarcare a Milano per iniziare la nuova avventura in rossonero.

Non si ferma qui il mercato del Diavolo. Il grande obiettivo è e rimane Federico Chiesa. La partita è da giocare. Una sfida presumibilmente a tre. Innanzitutto con Rocco Commisso, che per cedere il suo gioiello ha chiesto chiarezza in tempi brevi. E la sua premura è comprensibile, visto che a tentare il figlio d’arte viola c’è anche la Juve. L’appeal bianconero è sotto gli occhi di tutti. Tuttavia finchè Douglas Costa non esce, Paratici non potrà tentare l’affondo per il classe 1997.

La Rosea spiega che Fiorentina sembra essersi “ammorbidita” sul giovane esterno. Fino a qualche settimana fa i vertici viola chiedevano 60 milioni, ma Commisso ha cambiato atteggiamento e pare sia disposto a scendere a patti. Un prestito con obbligo di riscatto, magari intorno ai 40 milioni più bonus. Per dare l’assalto a Chiesa servono tre cose: la cessione di Paquetà, un extra budget e la qualificazione ai gironi di Europa League.