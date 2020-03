Calciomercato Milan: Ibra saluta? Tentazione Milik per i rossoneri

Calciomercato Milan: se Ibrahimovic dovesse salutare, i rossoneri potrebbero fiondarsi o su Arek Milik in uscita dal Napoli

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic sarà uno dei tormentoni più importanti da qui all’estate. Resta un altro anno? Se ne va? Lascia il calcio ed entra in dirigenza? Nessuno, al momento, lo sa. Forse nemmeno Ibra. Tuttavia, più passa il tempo e più si rafforza l’idea che a fine stagione l’attaccante svedese saluterà il Milan.

Come riporta La Gazzetta dello Sport il club rossonero non si farà trovare impreparato ed è pronto a coprire la sua partenza con un acquisto di grande rilevanza. Il Milan starebbe pensando di sostituire lo svedese con Arkadiuzs Milik. Voci di mercato parlano tra l’altro di contatti tra il club partenopeo e il Real Madrid per Luka Jovic e quindi il destino del polacco sembra essere già scritto. Il Milan assicurerebbe a Milik una maglia da titolare, cosa che il Napoli non può fare ma De Laurentiis non è intenzionato a fare sconti per cedere il suo attaccante.