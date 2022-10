Calciomercato Milan, il Chelsea rimane alla porta per Leao

Calciomercato Milan, il Chelsea continua a pensare a Rafael Leao per l’attacco: è il preferito dei blues, davanti a Cristiano Ronaldo

Come riferito dal Daily Mirror, il Chelsea non molla la presa continua a pensare a Rafael Leao come rinforzo per l’attacco in vista della prossima stagione.

Nonostante il persistente interesse per Cristiano Ronaldo, il preferito resta Rafael Leao per il quale però la valutazione di 120 milioni di euro spaventa i Blues.

