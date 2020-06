Calciomercato Milan: il sogno è Szoboszlai del Salisburgo, il prezzo

Calciomercato Milan: secondo il Corriere dello Sport, i rossoneri avrebbero messo gli occhi su Szoboszlai del Salisburgo

In attesa di capire come si concluderà la stagione in corso, il Milan pensa già alla prossima annata e ai colpi da poter mettere a segno per migliorare l’attuale rosa. Tra i nomi in cima alla lista della dirigenza rossonera, ci sarebbe quello di Dominik Szoboszlai del Salisburgo.

OBIETTIVO SZOBOSZLAI – Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, l’austriaco sarebbe il grande sogno di mercato del Milan per il centrocampo. Sul calciatore ci sono gli occhi di diversi club, ma i rossoneri, in caso di arrivo in panchina di Ralf Rangnick, potranno contare sulla approfondita conoscenza tra l’allenatore e Szoboszlai. Il Salisburgo al momento chiederebbe 25 milioni.