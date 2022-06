Calciomercato Milan: incontro Massara Tiago Pinto, Zaniolo nel menù. Ma non è stato l’unico argomento di discussione

Si scalda il mercato del Milan. Come riferito da calciomercato.com, e in particolare da Daniele Longo, Ricky Massara ha incontrato oggi a pranzo Tiago Pinto, General Manager della Roma.

Nel menù non solo il riscatto di Alessandro Florenzi, ormai in dirittura, ma anche e soprattutto Zaniolo e Veretout. Il primo piace molto a Maldini, non sembra intenzionato a rinnovare il contratto con la Roma ma il Diavolo non sembra intenzionato ad avvicinarsi alla valutazione da 60 milioni di euro (anche se sarebbe possibile l’inserimento di contropartite tecniche).