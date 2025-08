Calciomercato Milan: Ardon Jashari è ufficialmente rossonero, contratto fino al 2030

Calciomercato Milan: l’ex Brugge Ardon Jashari è ufficialmente un giocatore rossonero, contratto fino al 2030

Il Milan ha ufficializzato l’acquisto di Ardon Jashari, centrocampista svizzero classe 2002, proveniente dal Club Brugge. Il trasferimento, atteso da settimane, rappresenta una mossa strategica per rafforzare il centrocampo rossonero con un profilo giovane e di grande prospettiva. Jashari, noto per la sua visione di gioco e la capacità di recuperare palloni, ha firmato un contratto che lo legherà al club di via Aldo Rossi fino al 2030, con un ingaggio annuale di 2,4 milioni di euro.

Il giocatore, cresciuto calcisticamente nel Lucerna prima di approdare in Belgio, ha sempre dichiarato il suo amore per il Milan, club che ha tifato fin da bambino. La trattativa, condotta con determinazione dal calciatore stesso, si è sbloccata dopo settimane di negoziati serrati. Jashari ha spinto con forza per il trasferimento, arrivando a forzare la mano con il Club Brugge pur di vestire la maglia rossonera.

L’arrivo di Jashari si inserisce perfettamente nella strategia del Milan, orientata all’investimento su giovani talenti internazionali. Dopo le visite mediche e la firma sul contratto, il centrocampista è pronto a iniziare la sua nuova avventura sotto la guida di Massimiliano Allegri, tecnico esperto e vincente, tornato sulla panchina milanista per dare continuità al progetto sportivo.

Il nuovo acquisto rossonero sarà presto a disposizione a Milanello, dove inizierà a lavorare con i suoi nuovi compagni. L’entusiasmo tra i tifosi è palpabile: Jashari è visto come un rinforzo fondamentale per il centrocampo, capace di garantire equilibrio e dinamismo. La sua determinazione nel voler approdare al Milan ha già conquistato il cuore della tifoseria.

Con questa operazione, il Milan conferma la propria linea di mercato: puntare su giovani di talento con potenziale internazionale. L’ingaggio di Ardon Jashari segna l’inizio di un nuovo capitolo, con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva e sostenibile nel lungo periodo.