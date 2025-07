Calciomercato Milan: corda tesa per Jashari. Ormai è una guerra di nervi… La situazione legata al centrocampista del Club Brugge

La trattativa per portare Ardon Jashari al Milan sta diventando una vera e propria prova di nervi. Il club rossonero sta iniziando a perdere la pazienza con il Club Brugge, che, a otto giorni dall’ultima offerta presentata dal Diavolo, si rifiuta ancora di fornire una risposta. Una situazione che genera “parecchia tensione interna”, come riportato da Matteo Moretto, esperto di mercato.

Il centrocampista svizzero, classe 2002, è da tempo uno degli obiettivi primari del Milan per rafforzare la mediana. Jashari è conosciuto per la sua visione di gioco, la capacità di impostazione e il dinamismo, qualità che lo rendono un profilo ideale per il centrocampo di Massimiliano Allegri, il tecnico tornato da poco sulla panchina del Milan. Il suo arrivo sarebbe un innesto significativo per dare maggiore profondità e qualità al reparto.

Dal canto suo, il Club Brugge ha sempre mantenuto una posizione ferma e inequivocabile riguardo alla valutazione del proprio talento. La richiesta del club belga è chiara: 35 milioni di euro fissi, senza sconti o formule alternative. Questo atteggiamento intransigente sta generando frustrazione tra i dirigenti del Milan, che vedono il tempo scorrere e le trattative bloccarsi su una cifra considerata eccessiva in relazione all’offerta presentata.

Il prolungato silenzio da parte del Club Brugge, unito alla fermezza sulla richiesta economica, sta iniziando a inquietare il Milan. Il club meneghino teme che questa tattica dilatoria possa complicare ulteriormente l’operazione, magari aprendo la strada all’inserimento di altre squadre interessate al giocatore. L’attesa di una risposta definitiva da parte dei belgi è cruciale per il Milan, che vuole definire al più presto la propria campagna acquisti in vista della nuova stagione. La telenovela Jashari si preannuncia ancora lunga, con i tifosi rossoneri in attesa di un segnale positivo.