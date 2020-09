Calciomercato Milan, la sorpresa dei rossoneri si chiama Federico Chiesa: si apre una clamorosa pista di mercato con la Fiorentina

La prima pagina odierna de La Gazzetta dello Sport è interamente dedicata a Federico Chiesa. L’esterno della Fiorentina, infatti, piace al Milan e la società viola è disposta a trattare per il calciatore azzurro.

MOSSE DI MERCATO – Al Milan – si legge – interessa Milenkovic, ma la Fiorentina non ci sente. I viola però sono disposti a sedersi al tavolo delle trattative per l’attaccante della Nazionale. Un uomo assist perfetto per Zlatan Ibrahimovic, il mercato estivo si infiamma.