Calciomercato Milan a sorpresa: scippo Leoni all'Inter?

Calciomercato Milan a sorpresa: il Diavolo progetta lo scippo Leoni. Inserimento dei rossoneri che vuole beffare l’Inter, ora su De Winter

Il mercato estivo accende una nuova rivalità tra Inter e Milan, unite da un obiettivo comune per la difesa: il giovane talento del Parma, Giovanni Leoni. Per il difensore classe 2006 si profila un vero e proprio derby di mercato, con una base d’asta già fissata a 35 milioni di euro. A complicare i piani delle milanesi ci sono inoltre le sirene dalla Premier League, con il Liverpool che segue con attenzione il promettente centrale italiano.

Le strategie nerazzurre

L’Inter, al momento, ha la sua attenzione rivolta principalmente alla trattativa con l’Atalanta per l’attaccante nigeriano Ademola Lookman. L’assalto a Leoni è considerato un’opzione concreta, ma subordinata alla capacità del club di fare cassa attraverso il mercato in uscita. I nomi individuati per finanziare l’operazione sono quelli di Bisseck, Asllani e Taremi. Tuttavia, la dirigenza nerazzurra monitora anche delle alternative. La principale porta a Koni De Winter, difensore belga classe 2002 di proprietà del Genoa. Sull’ex giocatore della Juventus, però, pende una clausola che garantisce ai bianconeri il 20% sulla futura rivendita, un fattore che potrebbe influenzare le negoziazioni.

La posizione del Milan

Anche il Milan è pronto a inserirsi con forza sia su Leoni che su De Winter, ma la sua strategia è strettamente legata al futuro di Malick Thiaw. Il difensore tedesco è un obiettivo primario del Newcastle, che gli ha offerto un ingaggio da 4 milioni netti all’anno (contro gli attuali 800 mila euro) e il palcoscenico della Champions League. I rossoneri hanno già rifiutato una prima offerta da 30 milioni di euro, ma di fronte a un rilancio che tocchi i 40 milioni potrebbero dare il via libera alla cessione. L’incasso verrebbe poi reinvestito per un nuovo centrale. Se la pista Leoni dovesse sfumare, il piano B del Milan porta a un altro giovane italiano: Pietro Comuzzo, classe 2005 della Fiorentina. Lo scrive il Corriere dello Sport.