Calciomercato Milan: clamorosa idea per la difesa. Il rinforzo può arrivare…dalla big di Premier League! Cosa sta succedendo

Calciomercato Milan: idea clamorosa in difesa. Il colpo può arrivare dalla Premier League! Cosa sta accadendo

Il calciomercato di gennaio entra nella sua fase cruciale e in casa Milan spunta una suggestione di respiro internazionale per blindare il reparto arretrato. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, alcuni intermediari avrebbero offerto alla dirigenza rossonera il cartellino di Harry Maguire. Il difensore centrale classe 1993 è in uscita dal Manchester United. Con il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno 2026, l’operazione si presenterebbe come un affare low-cost, ma a Casa Milan la prudenza regna sovrana.

Il nodo fisico: i dubbi di Allegri

Nonostante il curriculum di alto profilo, l’operazione sta incontrando un freno significativo legato alle condizioni atletiche del giocatore. Maguire è reduce da un infortunio muscolare alla coscia che lo ha tenuto ai box per circa due mesi (53 giorni di stop totale). Sebbene sia appena rientrato in gruppo, non disputa una gara ufficiale da novembre. Un dettaglio non da poco per Massimiliano Allegri. L’allenatore del Milan teme che i tempi di recupero per rivedere l’inglese al top della forma siano incompatibili con le urgenze attuali della squadra. Il Milan non può permettersi un periodo di “rodaggio“.

La strategia di Tare: le alternative

La pista Maguire resta sullo sfondo, monitorata dal Direttore Sportivo Igli Tare, ma non è la prima scelta. La strategia rossonera deve fare i conti con le difficoltà su altri fronti: lo scambio che avrebbe coinvolto Ruben Loftus-Cheek e Federico Gatti è in fase di stallo, mentre il profilo di Diego Coppola è stato scartato dallo staff tecnico per una presunta mancanza di rapidità nei recuperi. Maguire potrebbe diventare l’opportunità degli ultimi giorni di mercato, ma solo se le garanzie fisiche dovessero convincere Allegri a rischiare.