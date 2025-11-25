Calciomercato Milan, Maignan rinnoverà con i rossoneri? Il club lombardo ha ancora una carta in mano da giocare

Calciomercato Milan: Allegri può diventare la chiave per trattenere Maignan. La situazione è abbastanza chiara

Il tema più caldo del Calciomercato Milan riguarda senza dubbio il futuro di Mike Maignan. Il portiere francese, capitano e riferimento assoluto dei rossoneri, ha il contratto in scadenza il 30 giugno e, secondo le indicazioni raccolte da Claudio Raimondi per SportMediaset, al momento non sembra intenzionato a firmare il rinnovo. Una situazione che tiene in apprensione l’ambiente rossonero, consapevole dell’importanza del giocatore e del rischio concreto di perderlo a parametro zero.

Il Calciomercato Milan potrebbe però essere influenzato da un fattore determinante: la presenza di Massimiliano Allegri. Il tecnico, tornato sulla panchina rossonera, avrebbe già avuto un ruolo decisivo la scorsa estate, convincendo Maignan a restare grazie alla forza del suo progetto tecnico e alla grande stima reciproca. Secondo Raimondi, Allegri rappresenta l’arma più credibile che il Milan abbia per ribaltare l’attuale situazione.

La trattativa economica appare complicata: il club offre un ingaggio da 5 milioni di euro netti, mentre Maignan ne chiede 5,5. Una distanza non enorme, ma che si somma al desiderio del giocatore di valutare alternative di alto profilo per la propria carriera. La speranza della società è che Allegri possa incidere nuovamente, sfruttando autorevolezza, fiducia e un rapporto personale molto forte con il portiere. Nel contesto del Calciomercato Milan, il “fattore Allegri” viene vissuto come l’ultima chance per evitare un addio clamoroso.

Sul fronte delle possibili destinazioni, il mercato italiano appare poco realistico. Inter e Juventus, pur avendo apprezzato il rendimento del portiere — decisivo anche nell’ultimo derby della dodicesima giornata — difficilmente riuscirebbero a sostenere l’operazione in termini di ingaggio e commissioni. Inoltre, la concorrenza diretta e le dinamiche interne alla Serie A renderebbero politicamente complicato un trasferimento del genere.

Decisamente più plausibile un futuro all’estero. Il Calciomercato Milan guarda con preoccupazione soprattutto alla Premier League, e in particolare al Chelsea. Il club londinese, da tempo alla ricerca di un nuovo portiere titolare, sarebbe pronto a fare un’offerta difficilmente pareggiabile: ingaggio elevatissimo e un ruolo centrale nel progetto tecnico.

Per il Milan, perdere Maignan a parametro zero sarebbe un colpo durissimo. Per questo, le prossime settimane saranno decisive: la dirigenza spera che Allegri possa ancora una volta fare la differenza e convincere il suo capitano a restare. Nel frattempo, il Calciomercato Milan resta vigile, consapevole che questa è una delle partite più delicate della stagione.

QUI: TUTTE LE ULTIME NOTIZIE DI SERIE A