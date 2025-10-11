Calciomercato Milan: Maignan va a scadenza, due nomi per sostituirlo e uno di questi gioca in Serie A. Porta girevole in casa Milan

Nonostante la stagione sia entrata nel vivo, il calciomercato non si ferma mai e in casa Milan si inizia a programmare il futuro, partendo da una delle questioni più delicate: la porta. Al centro dei pensieri della dirigenza c’è la situazione contrattuale di Mike Maignan, un pilastro della squadra il cui futuro in rossonero appare sempre più incerto. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Il quadro attuale è chiaro e fonte di riflessione: il contratto del portiere francese scadrà a giugno 2026 e, al momento, ogni discussione per un eventuale rinnovo è stata messa in pausa. Mesi fa, quando le parti si erano sedute al tavolo, le richieste di Maignan per un cospicuo aumento di ingaggio si erano scontrate con la freddezza del club. La società non era convinta di un investimento così oneroso per un atleta di trent’anni, complici anche prestazioni che non avevano entusiasmato. Oggi, sebbene il rendimento di “Magic Mike” sia tornato su altissimi livelli, la strategia societaria non è cambiata.

Certo, nuovi scenari potrebbero ribaltare la situazione: un Milan di nuovo protagonista in campionato, un percorso da protagonista in Champions League e la crescente centralità del tecnico Allegri potrebbero convincere Maignan a legarsi ancora ai colori rossoneri. Tuttavia, al momento, la separazione a fine stagione appare come un’ipotesi concreta.

Le strade potrebbero dividersi con la massima serenità, senza tensioni. Se ciò accadesse, Maignan non avrebbe difficoltà a trovare una nuova sistemazione di prestigio: in Italia la Juve osserva con interesse, mentre all’estero le piste più concrete portano al Chelsea e al Bayern Monaco. Dal punto di vista del Milan, attento all’equilibrio dei conti, la sua partenza a parametro zero nel 2026 non sarebbe un dramma finanziario. Il costo del suo acquisto, circa tredici milioni di euro nell’estate 2021, è stato ormai ammortizzato. Investire una cifra importante sull’ingaggio di un giocatore che a luglio compirà 31 anni non è ritenuto economicamente saggio. La filosofia del club è chiara: meglio puntare su un profilo più giovane, in grado di rappresentare un patrimonio tecnico ed economico per il futuro.

Per questo, il Milan ha già iniziato a guardarsi intorno, sondando profili sia in Italia che all’estero. Il nome più interessante in Serie A è quello di Zion Suzuki, portiere ventitreenne del Parma e della nazionale giapponese. Arrivato in Italia nel 2024, si è imposto come uno dei migliori interpreti del ruolo nel nostro campionato. Il suo valore, dagli 8 milioni pagati dal Parma, è già almeno raddoppiato. Un’altra pista porta in Bundesliga, precisamente a Friburgo, dove gioca Noah Atubolu. Classe 2002 e fresco di prima convocazione con la Germania, Atubolu si è distinto per le sue eccellenti prestazioni, diventando un vero e proprio specialista nel parare i rigori, con un record di 5 neutralizzazioni nella massima serie tedesca. La sua valutazione si aggira intorno ai 18 milioni di euro.