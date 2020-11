Calciomercato Milan, Maldini ci riprova: Cistana “alla Tonali”

Il Milan sta attuando una politica di svecchiamento della squadra anche con una forte impronta italiana. Ecco la strategia di Maldini

Il Milan potrebbe mettere a punto un’altra operazione in stile Tonali. Il club rossonero sta lavorando per svecchiare la squadra e dare una forte impronta italiana: i frutti di questo lavoro si vedono già in questo scorcio di stagione.

Paolo Maldini starebbe di nuovo tessendo le fila per una trattativa con il Brescia per assicurarsi Andrea Cistana, difensore classe 1997 del Brescia.

LEGGI I DETTAGLI DELLA NOTIZIA SU MILANNEWS24