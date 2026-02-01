Calciomercato Milan: perché non è ancora arrivato Mateta. Intanto quel gesto del francese non è passato inosservato…Cosa sta accadendo

Calciomercato Milan: perché non si è ancora chiusa la trattativa per Mateta. Cosa sta succedendo per l’attaccante francese

Il sabato di mercato non ha portato la fumata bianca sperata in via Aldo Rossi, trasformando l’operazione in una vera e propria guerra di nervi. Il Crystal Palace continua a fare muro per Jean-Philippe Mateta, inasprendo la propria posizione sulla cessione immediata a gennaio. Tuttavia, il Milan incassa il colpo ma non molla la presa: la dirigenza rossonera è pronta a un nuovo assalto nelle prossime 48 ore, forte di un alleato fondamentale all’interno del club londinese, ovvero lo stesso giocatore. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno

Le cifre e il nodo sostituto

L’intesa economica tra il Milan e la punta è blindata: pronto un contratto da 3 milioni di euro a stagione più bonus. Anche con il Palace la base d’accordo era stata trovata su una cifra tra i 30 e i 35 milioni di euro, alzando la parte fissa per il trasferimento immediato. Il blocco attuale deriva dalla difficoltà degli inglesi nel reperire un sostituto all’altezza. Nonostante l’annuncio dell’arrivo di Evann Guessand (attaccante in prestito dall’Aston Villa), il Palace non ha ancora chiuso per l’obiettivo principale, Jorgen Strand Larsen, centravanti norvegese del Wolverhampton. Senza questo incastro, Londra non dà il via libera.

Mateta: rottura totale e social

Mateta sta forzando la mano in modo deciso. I segnali di rottura sono evidenti: il giocatore ha smesso di seguire il Crystal Palace sui social network e ha pubblicato storie su Instagram che manifestano apertamente il suo disappunto. La conseguenza è l’esclusione dai convocati per la gara contro il Nottingham Forest. Una scelta spiegata senza mezzi termini da Oliver Glasner, tecnico delle Eagles: “JP non farà parte della squadra. Non è nello stato mentale per giocare e non ha senso che lo faccia: devo proteggere la squadra e devo proteggere lui”. Con l’incognita Christopher Nkunku ancora sullo sfondo dell’equazione di mercato, il Milan spera che questa frattura interna costringa gli inglesi a cedere prima del gong finale.