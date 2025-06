Calciomercato Milan, si avvicina il sogno Modric: domani può arrivare la firma, svelate le cifre del contratto

Le ultime sull’interesse di calciomercato del Milan nei confronti di Luka Modric, centrocampista ex Real Madrid. I dettagli

Arrivano importanti novità sul fronte Milan-Luka Modric. Come riportato da Matteo Moretto, il club rossonero sarebbe infatti pronto ad accelerare i contatti per portare in Serie A l’ex stella del Real Madrid.

Il centrocampista croato, svincolato dopo la fine della sua avventura in Spagna, è tentato dalla possibilità di giocare in Italia. Il Milan avrebbe già preparato un contratto annuale con opzione per il secondo anno, a una cifra tra i 3 e i 3,5 milioni di euro. La chiusura dell’operazione, con la firma, può arrivare già domani.