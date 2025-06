Milan suggestione Modric: l’assenza della Champions è un arma a doppio taglio, ma per il croato sarebbe una scelta di cuore

Il Milan sogna il colpo Luka Modric: svincolatosi dal Real Madrid cerca una squadra per arrivare ai mondiali 2026: le ultime

C’era una volta il Milan che collezionava Palloni d’Oro. Oggi i tempi sono cambiati, i budget non sono più quelli delle big europee, ma la suggestione di un grande nome continua a stuzzicare la nuova coppia rossonera Tare-Allegri. Luka Modric, fresco di addio al Real Madrid dopo tredici anni di trionfi, è uno di quei nomi che accendono la fantasia. Come riportato da la Gazzetta dello Sport Il croato, classe 1985, è svincolato e a caccia di una nuova sfida che lo accompagni verso l’ultimo grande obiettivo: il Mondiale 2026. Il Milan ci sta pensando. Modric non chiede un ingaggio pesante, garantirebbe classe ed esperienza, e l’assenza dalle coppe europee potrebbe permettergli una gestione più serena delle energie. Non è più il fuoriclasse del 2018, ma i numeri dell’ultima stagione – 57 presenze, 4 gol, 9 assist – dicono che è ancora competitivo, soprattutto se impiegato con intelligenza in un contesto meno logorante.

La trattativa, però, resta complessa. L’assenza dalla Champions pesa sul piano dell’ambizione per uno che l’ha vinta sei volte, e la concorrenza in Europa resta fitta. Ma c’è un dettaglio che alimenta la speranza rossonera: Modric da bambino tifava Milan, e non ne ha mai fatto mistero. È cresciuto nel mito di Boban, suo idolo e connazionale, e più volte è stato immortalato con indosso la maglia del Diavolo. Già nel 2018 l’Inter tentò invano di portarlo in Serie A, ma oggi lo scenario è cambiato: Luka è libero, a fine carriera, e potrebbe finalmente scegliere col cuore. E quel cuore, oggi come allora, batte rossonero.