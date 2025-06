Morata Galatasaray, tutto finito? Possibile un ritorno a sorpresa al Milan, ma i rossoneri hanno altre idee. Quale destinazione per Alvaro?

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Milan, con il possibile ritorno di Alvaro Morata dal Galatasaray. Tutti i dettagli

L’avventura di Alvaro Morata in Turchia potrebbe essere già arrivata al capolinea. Secondo convergenti indiscrezioni provenienti sia dalla stampa sportiva turca che da quella italiana, l’attaccante spagnolo, dopo appena quattro mesi con la maglia del Galatasaray, starebbe meditando un clamoroso addio anticipato. L’accordo, siglato nell’ultimo mercato di riparazione di gennaio, prevedeva un prestito lungo dal Milan fino al giugno del 2026, un progetto che avrebbe dovuto dare stabilità al giocatore e un punto di riferimento offensivo al club di Istanbul. Qualcosa, però, sembra essersi incrinato. Le ragioni dietro questo malcontento non sono ancora del tutto chiare. Fonti vicine all’ambiente turco parlano di un’ambientazione più complicata del previsto e di un rendimento altalenante, forse anche a causa di un sistema di gioco, quello del tecnico Okan Buruk, che non ha esaltato appieno le sue caratteristiche. La presenza ingombrante di altri attaccanti e la pressione di un campionato molto fisico potrebbero aver contribuito a questa sua volontà di cambiare nuovamente aria, un’inquietudine che ha spesso caratterizzato la sua carriera. Il bilancio della stagione è di 7 gol in 16 partite, non male, ma non basta per dare serenità all’ex Juve.

Cosa succede ora? Contrattualmente, il cartellino di Morata è di proprietà del Milan. Un’eventuale interruzione del prestito con il Galatasaray comporterebbe un suo ritorno tecnico alla base, a Milanello. È tuttavia altamente improbabile che l’attaccante rientri nei piani futuri del club rossonero, che si ritroverebbe a dover gestire una situazione inattesa. La soluzione più logica sarebbe quella di rimetterlo immediatamente sul mercato per cercare una nuova sistemazione a titolo definitivo. Non si escludono nemmeno sirene dalla Spagna. Una cosa è certa: il Milan, da spettatore interessato, diventerà protagonista di un intrigo di mercato che non si aspettava di dover affrontare.