Calciomercato Milan: obiettivo Chiesa ma la Fiorentina vuole 70 milioni

Calciomercato Milan: il club rossonero è scatenato e dopo Brahim Diaz e Tonali vuole anche Federico Chiesa. I dettagli

Il Milan non si ferma più. Dopo aver rinnovato il contratto a Ibrahimovic e aver chiuso per Tonali e Brahim Diaz, il club rossonero ha messo gli occhi su Federico Chiesa. Secondo Tuttosport l’esterno d’attacco considera chiusa la sua esperienza in viola e Commisso gli darà il via libera per andare se porterà un’offerta congrua al suo valore.