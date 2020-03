Calciomercato Milan: l’obiettivo è trattenere Theo, Rebic, Donnarumma e Romagnoli

Il Milan non vuole privarsi dei suoi gioielli: pronto un piano per trattenere Donnarumma, Theo, Rebic e Romagnoli

L’obiettivo primario per il nuovo Milan di Gazidis sarà quello di provare a trattenere i suoi gioielli anche per la prossima stagione. Donnarumma, Theo Hernandez, Rebic e Romagnoli non saranno ceduti tanto facilmente ma anzi è pronto un piano per trattenerli.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, il primo nodo da sciogliere è il rinnovo del portiere rossonero, il cui contratto scade il 30 giugno 2021. L’ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione dell’estremo difensore milanista rende tutto più complicato e quindi la sua cessione in estate, per evitare di perderlo un anno dopo a zero, è uno scenario possibile.

Con Raiola si dovrà parlare, oltre che di Gigio, anche di Alessio Romagnoli. Il contratto del difensore scade nel 2022 e quindi c’è più tempo per le trattative. Il club rossonero dovrà poi blindare Theo Hernandez, che in estate potrebbe finire nel mirino di qualche top club. Resta da capire poi anche se il Milan riuscirà a trovare il modo per acquistare a titolo definitivo Ante Rebic, il quale è in prestito fino al 2021.