Calciomercato Milan, Pavlovic cardine dei rossoneri del futuro: c’è un retroscena decisivo, Allegri pone il veto e un top club…

Calciomercato Milan, Pavlovic perno del progetto rossonero: spunta un retroscena decisivo, Allegri impone il veto e un top club resta alla porta…

Il calciomercato del Milan entra nel vivo sul fronte delle conferme, e uno dei dossier più sensibili riguarda Strahinja Pavlovic. Come riportato da Antonio Vitiello, il Chelsea avrebbe avviato i primi contatti con l’entourage del difensore serbo, attirato dalla sua crescita esponenziale sotto la guida di Massimiliano Allegri. I Blues, alla ricerca di fisicità e leadership per rifondare il reparto arretrato in vista della stagione 2026/27, hanno individuato nel centrale rossonero un profilo ideale.

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Da via Aldo Rossi, però, la risposta è stata immediata e categorica: Pavlovic non è sul mercato. Il Milan considera il serbo un pilastro assoluto del progetto tecnico, un elemento su cui costruire la difesa del futuro insieme a Matteo Gabbia. La continuità di rendimento mostrata in questa stagione e l’intesa con il compagno di reparto lo rendono un punto fermo nelle ambizioni scudetto e nel percorso europeo del club.

La dirigenza ha già fatto sapere agli intermediari che non intende aprire alcuna trattativa, blindando di fatto il “gigante serbo” a Milanello. Per il Milan, Pavlovic rappresenta molto più di un semplice titolare: è una certezza attorno alla quale costruire la squadra del prossimo anno.