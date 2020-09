Calciomercato Milan: per Bakayoko non c’è fretta, l’urgenza è Milenkovic. I dettagli

Calciomercato Milan: Bakayoko è messo in pausa, l’urgenza è nel reparto arretrato. Si punta forte su Nikola Milenkovic

La Gazzetta dello Sport spiega che le prossime mosse del Milan sul mercato si concentreranno sul reparto arretrato. Milenkovic resta in pole ma ci sarà da lavorare per ridurre la distanza con la Fiorentina (al momento ballano almeno 10 milioni). Per Ajer, gigante norvegese del Celtic, il discorso potrà essere approfondito nei prossimi giorni: l’eliminazione dalla Champions può abbassare le pretese degli scozzesi.

Il Milan potrebbe incassare soldi utili per il mercato dall’accesso alla fase a gironi dell’Europa League, che porterebbe nelle casse del Portello un tesoretto di 15 milioni,

somma che i rossoneri potrebbe decidere di investire per l’ultimo colpo di mercato. Sullo sfondo, oltre al centrale e al pensiero stupendo Chiesa, resta sempre un centrocampista: ieri Bakayoko ha scritto sui social che «non c’è tempo». Il post del francese fa tanto messaggio al Milan.