Calciomercato Milan: per il ruolo di vice Ibra piace anche Antiste

Calciomercato Milan: i rossoneri starebbero seguendo il giovane Antiste del Tolosa, 18enne di enorme qualità tecnica

Il Milan sarebbe alla ricerca di una punta per sostituire all’occorrenza Zlatan Ibrahimovic. I rossoneri, per questo motivo, difficilmente punteranno su giocatori over 30, come Giroud, Mandzukic, Pavoletti e Pellé. Trattativa complicata anche per Milik, visto che il polacco probabilmente non accetterà di fare il secondo. Ramadani ha più volte proposto Jovic, ma il serbo oltre ad avere un ingaggio elevato e un carattere scontroso, non starebbe bene fisicamente.

«L’Ibra verde si chiama Antiste» – così titola in prima pagina l’edizione di Tuttosport in edicola questa mattina. Il 18enne del Tolosa sarebbe il giocatore perfetto sia per il progetto giovani di Elliott, sia per l’elevata prospettiva, sia per l’enorme potenziale tecnico e fame di gol.