Calciomercato Milan, rinforzi in attacco: prima Origi, poi Scamacca. Le ultime

Calciomercato Milan: i rossoneri lavorano per rinforzare l’attacco. C’è da formalizzare l’arrivo di Origi, poi si punterà su Scamacca

Il Milan fa il conto alla rovescia per l’arrivo a Milanello di Divock Origi. Ma, come riportato da La Gazzetta Sportiva, il belga non sarà l’unico rinforzo nel reparto offensivo. Ecco le mosse del Diavolo.

Gianluca Scamacca è il nome che sta prendendo quota in queste ore. Garantirà i gol del futuro. Previsto invece nei prossimi giorni un incontro con Zlatan Ibrahimovic per definire il suo futuro.

