Calciomercato Milan, caccia al bomber: il nuovo sogno è Retegui! Primo incontro chiave di Tare, c’è anche il piano B

Calciomercato Milan, caccia al bomber: il nuovo sogno è Retegui! Primo incontro chiave di Tare, c’è anche l’alternativa: la strategia dei rossoneri

Il Milan sta preparando la propria strategia per la prossima sessione di calciomercato estivo, con un obiettivo chiaro: trovare un bomber che possa garantire almeno venti gol a stagione. Secondo quanto riportato da Tuttosport, il club rossonero ha già messo gli occhi su due centravanti di qualità, entrambi nel giro della Nazionale italiana. In cima alla lista c’è un vecchio obiettivo del club: Mateo Retegui, attualmente in forza all’Al-Qadisiya in Arabia Saudita.

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Il vertice con Tare e Moggi

La macchina del calciomercato è già partita. Recentemente si è svolto un incontro tra Igli Tare, dirigente del Milan, e Alessandro Moggi, membro dell’entourage di Retegui, per valutare la possibilità di portare l’attaccante in Serie A. Retegui sta vivendo una stagione da protagonista in Arabia Saudita, con 15 gol in 25 presenze. Tuttavia, il desiderio del giocatore di tornare in Europa, e in particolare in Italia, potrebbe facilitare l’operazione. Il principale ostacolo riguarda il suo contratto attuale da 16 milioni di euro netti all’anno, una cifra fuori portata per le casse del Milan. La proposta rossonera potrebbe essere un contratto quinquennale da 5 milioni di euro a stagione più bonus.

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L’alternativa Moise Kean

Nel caso in cui l’operazione Retegui non si concretizzi, il Milan sta monitorando anche Moise Kean, attaccante della Fiorentina, che piace molto alla dirigenza rossonera. Tuttavia, il costo del cartellino potrebbe essere un ostacolo, considerando che la Fiorentina non è nota per fare sconti. Per abbassare le pretese viola, il Milan sta valutando l’inserimento di Francesco Camarda, un giovane di grande talento. Nonostante l’interesse, però, le precarie condizioni fisiche di Kean, che da mesi soffre per un problema alla tibia, potrebbero frenare l’entusiasmo del Milan. La dirigenza rossonera non vuole correre rischi, considerando le esperienze passate con infortuni che hanno influenzato gli investimenti del club.