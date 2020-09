Calciomercato Milan: stallo Bakayoko, manca l’intesa sul riscatto

Calciomercato Milan: manca ancora l’intesa con il Chelsea per il riscatto di Bakayoko. Per la difesa si punta alle occasioni

Per vedere Tiemoué Bakayoko al Milan serve pazienza e calma. Dopo i botti Brahim Diaz e Tonali, il mercato del Milan ha logicamente rallentato e ora punta al centrocampista di proprietà del Chelsea.

Come spiega La Gazzetta dello Sport il dialogo tra i due club si è fermato sulla cifra per il diritto di riscatto, che gli inglesi vorrebbero fissare a non meno di 30 milioni e che il Milan invece punta ad abbassare il più possibile, magari a 25. Restano sempre vive le piste Florentino e Soumaré, anche se con Benfica e Lilla siamo ancora a una fase interlocutoria.

Più fluida la situazione sul vice di Gigio Donnarumma, dove sul tavolo dei dirigenti rossoneri oltre a Begovic – ci sono i nomi di Consigli del Sassuolo e Sportiello dell’Atalanta, che dovrà rinunciare a Gollini fino a ottobre: senza un nuovo arrivo tra i pali è difficile che l’ex viola possa partire. In difesa piacciano sempre Milenkovic della Fiorentina e Fofana del Saint- Etienne, entrambi troppo cari.