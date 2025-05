Calciomercato Milan: Igli Tare ha le idee chiare: tutti i nomi nel mirino del ds in caso di approdo in rossonero

Calciomercato Milan, si va verso Igli Tare come direttore sportivo e il dirigente ex Lazio ha le idee chiare: ecco tutti i nomi

Lo aspetta una missione complicata, ma Igli Tare ha le idee chiare: se diventerà il nuovo uomo mercato del Milan, come è probabile secondo la Gazzetta dello Sport, il progetto punterà su un’identità più italiana, sia in panchina che nello spogliatoio. È questo il concetto emerso nei lunghi colloqui con l’a.d. Giorgio Furlani, con cui i contatti sono continui. L’obiettivo è costruire una squadra composta da giocatori giovani, affamati, esplosivi e con buona conoscenza della Serie A. In caso di partenza di Theo Hernandez, il nome caldo per la fascia sinistra è Destiny Udogie del Tottenham, già seguito ai tempi della Lazio. A destra, ma più avanzato, piace Dan Ndoye del Bologna, pupillo di Italiano, mentre a centrocampo l’interesse ricade su Jens Odgaard, sempre dal club emiliano. Tre profili accomunati da un calcio ad alta intensità che piace sia a Tare che all’eventuale nuovo tecnico. In difesa, occhi puntati su Mario Gila, già portato alla Lazio, e su Luiz Felipe, rientrato in Europa dopo l’esperienza saudita. In chiave futura, piacciono Comuzzo, Leoni e Coppola, giovani italiani dal grande potenziale.

In attacco, l’idea è Lorenzo Lucca dell’Udinese: centravanti fisico, giovane, con margini di crescita, in un reparto dove oggi manca un profilo simile. Resta in standby l’ipotesi di scambio con la Roma tra Abraham e Saelemaekers, mentre un’altra suggestione porta a Federico Chiesa, che potrebbe cercare rilancio dopo stagioni complicate tra Juventus e Liverpool. Tare, esperto in operazioni di questo tipo, osserva con interesse. Infine, il sogno: Sergej Milinkovic-Savic. Tare l’ha scoperto e valorizzato alla Lazio, ma strapparlo all’Al-Hilal, dove guadagna cifre astronomiche, appare oggi poco realistico. Più probabile che si cerchi un centrocampista dalle caratteristiche simili, per completare un Milan più fisico, dinamico e competitivo.