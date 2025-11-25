Calciomercato Milan, spuntano le richieste del tecnico rossonero Allegri per gennaio! Tare a lavoro, le ultimissime

Calciomercato Milan, Allegri chiede rinforzi: Tare al lavoro per soddisfare il tecnico rossonero. Tutti i dettagli

Le luci di Milanello tornano a brillare. Il Milan di Massimiliano Allegri sta vivendo un avvio di stagione sorprendente, ben oltre le aspettative dopo l’ottavo posto dello scorso campionato. L’impronta del tecnico livornese, pragmatico e capace di compattare il gruppo, è evidente: i rossoneri sono oggi secondi in classifica, a soli due punti dalla vetta, grazie a una serie positiva di undici risultati utili consecutivi maturati dopo la sconfitta interna con la Cremonese.

Nonostante l’entusiasmo, la squadra ha dovuto affrontare momenti difficili, tra passi falsi contro avversari di bassa classifica e un mese segnato da numerosi infortuni. Questi ostacoli hanno messo in luce la necessità di rinforzi mirati per garantire maggiore profondità alla rosa. Il direttore sportivo Igli Tare è già al lavoro per rispondere alle richieste di Allegri, consapevole che solo un mercato intelligente potrà consolidare il percorso intrapreso.

Le priorità sono chiare: un centravanti di peso e un esterno destro offensivo. Allegri vuole un’alternativa di livello ad Alexis Saelemaekers e una punta d’area capace di incidere subito, anche a costo di sacrificare il giovane Javi Gimenez con un prestito. Con Mike Maignan leader della retroguardia e una squadra ritrovata, il Milan è chiamato a muoversi con tempestività sul mercato invernale per trasformare l’ottimo avvio in un trionfo atteso dai tifosi.

