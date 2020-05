Calciomercato Milan: tentativo per Quaresma ma lo Sporting fa muro

Calciomercato Milan: il club rossonero vorrebbe rinforzare la difesa con Eduardo Quaresma ma lo Sporting fa muro

Gazzetta.it riporta l’interesse del Milan per Eduardo Quaresma. Il difensore centrale classe 2002 si è messo in mostra con lo Sporting Lisbona.

Per il giovane talento del club sarebbe stata presentata una prima offerta di 5 milioni più una contropartita tecnica (offerta smentita dal club rossonero), ma lo Sporting per adesso fa muro. La Rosea sottolinea che probabilmente il Diavolo tornerà alla carica più avanti per Quaresma, alzando l’offerta.