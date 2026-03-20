Calciomercato Milan: tesoretto da 100 milioni di euro proveniente dai prestiti! Così i rossoneri si ‘rinforzeranno’ per l’estate, ecco cosa succederà

Calciomercato Milan: pronti 100 milioni di euro come tesoretto proveniente dai prestiti! Le mosse in vista dell’estate rossonera

Il Milan guarda al futuro con grande ottimismo dal punto di vista finanziario. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club rossonero è pronto a incassare un clamoroso “tesoretto” dalle cessioni dei giocatori attualmente in prestito, garantendo linfa vitale per il prossimo mercato estivo.

Il Direttore Sportivo Igli Tare è al lavoro per concretizzare un piano in uscita che potrebbe portare nelle casse della società oltre 100 milioni di euro. Questa importante liquidità sarà messa a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri, con l’obiettivo di rinforzare l’organico attraverso innesti di esperienza e qualità per tornare a competere ai vertici del calcio europeo.

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I riscatti già ufficiali: Jimenez, Pobega e Morata

Le prime certezze economiche per le casse del Diavolo arrivano da operazioni ormai definite. Alex Jimenez passa al Bournemouth per un’operazione da 20 milioni di euro più bonus; al Milan andrà però solo il 50% della cifra, essendo la restante metà destinata al Real Madrid.

Anche Tommaso Pobega saluta definitivamente Milano, riscattato dal Bologna per 7 milioni di euro. A queste cifre si aggiungono i 15 milioni di euro sicuri garantiti dal Como per Alvaro Morata: l’attaccante si era trasferito in riva al lago con la formula del prestito oneroso con obbligo di riscatto.

Le trattative calde: Chukwueze e Colombo

Il certosino lavoro diplomatico di Igli Tare prosegue per monetizzare gli altri esuberi. Ci sono ottime sensazioni per il riscatto di Lorenzo Colombo da parte del Genoa, operazione che frutterebbe una cifra vicina ai 10 milioni di euro. Ancora più ricca si prospetta la potenziale cessione di Samuel Chukwueze: il Fulham è pronto a sborsare ben 28 milioni di euro per le sue prestazioni.

Le situazioni spinose: Musah e Bennacer

Restano invece in bilico le posizioni di due centrocampisti, i cui riscatti appaiono al momento più complessi per la dirigenza e per Massimiliano Allegri:

Ismael Bennacer : il regista algerino è valutato 10 milioni di euro per il passaggio definitivo alla Dinamo Zagabria .

: il regista algerino è valutato per il passaggio definitivo alla . Yunus Musah: il centrocampista statunitense ha un diritto di riscatto fissato a 26 milioni di euro, una cifra importante su cui l’Atalanta sta ancora compiendo le proprie attente valutazioni.