Calciomercato Milan, Tomori sarà domani a Milano: la formula

Calciomercato Milan: Tomori sarà domani a Milano per cominciare la sua nuova avventura in rossonero

Secondo quanto riferito da Gianluca Di Marzio a Sky il Milan ha definito tutti i dettagli dell’arrivo di Tomori dal Chelsea. Il giocatore arriva domani in Italia. Si tratta di un prestito di 6 mesi, con diritto di riscatto fissato a 28.2 milioni di euro.

Nel primo pomeriggio sarà a Milano, svolgerà le visite. Il Diavolo farà di tutto per metterlo a disposizione di Pioli già per la gara contro l’Atalanta. Per questo motivo il club di via Aldo Rossi vuole ultimare tutte le pratiche (firma compresa) nella giornata di domani.