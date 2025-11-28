Calciomercato Milan, sfida alla Juventus per quel giocatore. La possibile mossa di Tare per strapparlo alla concorrenza

Calciomercato Milan, il nome di Toth resta sulla lista di Tare per rinforzare la rosa di Allegri. Sul giocatore c’è anche l’interesse della Juventus

Nel panorama del calciomercato del Milan, mentre i rossoneri continuano a valutare possibili innesti per il centrocampo, anche le altre big di Serie A si muovono con decisione. Tra queste c’è la Juventus, impegnata a progettare il futuro mentre Luciano Spalletti prepara la sfida contro il Cagliari, fondamentale per dare continuità alla recente vittoria europea di Bodo. Le manovre bianconere interessano da vicino anche il Milan, che osserva con attenzione i movimenti dei rivali diretti in ottica competitiva e strategica. Il focus principale riguarda la ricerca di un regista o di un centrocampista di qualità, ruolo che rappresenta un’esigenza anche per il calciomercato del Milan, orientato a rinforzare il reparto in vista della prossima sessione.

Le piste che portano ai profili più esperti restano difficili da percorrere, ed è proprio qui che le strategie dei top club, Milan incluso, sembrano convergere verso investimenti mirati su giovani di prospettiva. In quest’ottica si inserisce il nome di Alex Toth, talento classe 2005 del Ferencvaros, finito sotto i riflettori della Juventus ma apprezzato anche dagli osservatori internazionali che seguono da vicino il calciomercato del Milan. Il centrocampista ungherese sta stupendo per visione di gioco, personalità e completezza tattica, qualità che gli sono valse l’etichetta di “nuovo Szoboszlai”.

La Juve ha intensificato il pressing su Toth a causa delle difficoltà riscontrate su profili più maturi. Le alternative di esperienza, come Marcelo Brozovic, risultano fuori portata per motivi economici, mentre quella che porta a Pierre-Emile Hojbjerg è bloccata dalle elevate richieste del Marsiglia. Sono dinamiche che ricordano molto da vicino alcune trattative del calciomercato del Milan, spesso chiamato a fare i conti con valutazioni elevate e concorrenza internazionale.

Proprio per questo Toth diventa un’opzione allettante: il suo cartellino è valutato circa 15 milioni, cifra importante ma sostenibile per un club che voglia puntare su un giovane di prospettiva. Tuttavia, l’asta internazionale è dietro l’angolo. Bayern Monaco, Borussia Dortmund, Lipsia e Bayer Leverkusen seguono attentamente il talento ungherese, e lo stesso potrebbe accadere per il calciomercato del Milan, sempre vigile sui migliori talenti emergenti.

In un calcio che tende sempre più alla programmazione, il Milan dovrà osservare con attenzione queste dinamiche. Le mosse della Juventus su Toth potrebbero influenzare indirettamente le strategie rossonere, soprattutto se il mercato dovesse accendersi attorno a giovani centrocampisti di qualità. Il calciomercato del Milan resta aperto a ogni opportunità, e le prossime settimane potrebbero regalare sviluppi interessanti in un contesto sempre più competitivo e internazionale.