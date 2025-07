Calciomercato Milan, Vlahovic obiettivo concreto. Come sbloccare la trattativa? - Calcio News 24

Calciomercato Milan: Vlahovic resta un obiettivo concreto per l’attacco rossonero. La situazione

Il calciomercato Milan continua a riservare sorprese e sviluppi interessanti, soprattutto per quanto riguarda il reparto offensivo. Tra i nomi che tengono banco nelle ultime settimane spicca quello di Dusan Vlahovic, attaccante serbo della Juventus, ancora al centro delle valutazioni tra conferma e possibile cessione. Secondo quanto riportato dal giornalista Matteo Moretto, Vlahovic è uno dei profili che più stuzzicano la dirigenza milanista, anche se al momento non esiste una trattativa ufficialmente avviata.

Come sottolineato da Moretto, il nome di Vlahovic è molto apprezzato all’interno dell’ambiente rossonero: «Se si fossero create le condizioni giuste, la trattativa si sarebbe potuta surriscaldare già tra fine luglio e inizio agosto. Il Milan vuole monitorare la situazione, e se ci sarà margine, proverà a intensificare i contatti». Un’ipotesi che conferma quanto l’attaccante ex Fiorentina sia considerato una pedina ideale per potenziare l’attacco di Stefano Pioli, specialmente in vista della nuova stagione.

Il serbo, che ha vissuto alti e bassi con la maglia della Juventus, potrebbe considerare un cambio di scenario come una nuova opportunità per rilanciarsi ad alti livelli. Allo stesso tempo, i bianconeri non escludono una sua cessione, soprattutto se dovesse arrivare un’offerta interessante. La Juventus, infatti, è impegnata su diversi fronti del mercato e potrebbe essere tentata dalla possibilità di alleggerire il monte ingaggi e ottenere liquidità per altri colpi in entrata.

Per il Milan, la priorità rimane quella di rinforzare l’attacco con un profilo di spessore internazionale, ma le condizioni economiche dovranno essere favorevoli. Una possibile trattativa per Vlahovic potrebbe sbloccarsi solo in presenza di aperture da parte della Juventus, che fino a oggi non ha abbassato le proprie richieste. La valutazione del giocatore rimane elevata, e i rossoneri devono anche tener conto delle altre dinamiche legate al bilancio.

Il calciomercato Milan, dunque, potrebbe infiammarsi nelle prossime settimane, con Vlahovic in cima alla lista dei desideri. La dirigenza rossonera è pronta a fare le sue mosse al momento opportuno, nella speranza di trovare l’intesa giusta con la Juventus e regalare a Pioli un attaccante in grado di fare la differenza in Italia e in Europa.