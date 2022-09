Calciomercato Milan, un attaccante rossonero è in uscita. Già a gennaio la cessione? Le ultime sul club rossonero

Marko Lazetic e un futuro ancora tutto da scrivere per il giovane attaccante serbo.

Secondo quanto riferito da Calciomercato.com, il giovane di proprietà del Milan ha ricevuto diverse richieste per andare via in prestito a gennaio e non è da escludere una partenza.