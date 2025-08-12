Calciomercato Milan: lo United aiuta il Diavolo con Hojlund. I dettagli sulla situazione legata all’attaccante danese

La priorità assoluta del mercato del Milan resta l’attacco. Nonostante le buone indicazioni fornite da Santiago Gimenez, la rosa a disposizione di Massimiliano Allegri ha un’evidente necessità numerica nel reparto offensivo. Gli addii a giugno di Luka Jovic e Tammy Abraham hanno infatti lasciato il “Diavolo” con un solo centravanti di ruolo, una situazione che la dirigenza vuole risolvere al più presto per garantire alternative e profondità.

In questo scenario, la pista più calda porta a Rasmus Højlund. Sebbene resista sullo sfondo la suggestiva candidatura di Dusan Vlahović, i costi dell’operazione per il serbo (12 milioni di euro netti d’ingaggio) rendono il danese un obiettivo molto più strategico. L’ex atalantino percepisce infatti uno stipendio più accessibile da 4 milioni, un fattore chiave per le casse rossonere.

Il Milan ha già compiuto passi importanti: i contatti con il Manchester United hanno portato a una bozza d’intesa sulla formula del trasferimento. Si ragiona su un prestito oneroso da 6 milioni di euro, con un diritto di riscatto fissato intorno ai 40/45 milioni. L’accordo tra i club è quindi a portata di mano, ma l’ostacolo principale rimane la volontà del giocatore.

Come emerso nelle ultime ore, in un vertice di mercato la dirigenza dei Red Devils ha spinto Højlund ad accettare una nuova destinazione per trovare più spazio. Tuttavia, Rasmus non è ancora del tutto convinto di lasciare Manchester, club di cui è un grande tifoso. Il Milan attende una risposta a breve, ma ha già pronti i piani alternativi: se il danese non darà il suo ok entro pochi giorni, i rossoneri vireranno con decisione su altri profili, con Vlahović e Gonçalo Ramos in cima alla lista. Lo riporta calciomercato.com.