Calciomercato Monza, i brianzoli piazzano il colpo per la promozione in A: arriva Hernani! L’esperto centrocampista saluta il Parma

Il Monza rompe gli indugi e piazza un colpo di esperienza per rinforzare la linea mediana in vista del girone di ritorno in Serie B. Secondo le ultime indiscrezioni rilanciate da Gianluca Di Marzio, il club brianzolo ha definito l’arrivo di Hernani, strappandolo al Parma. Il centrocampista brasiliano classe 1994, profilo di comprovata affidabilità, è pronto a vestire la maglia dei Biancorossi per diventare il nuovo perno tattico della squadra.

L’operazione garantisce ai Brianzoli un giocatore completo, capace di abbinare forza fisica e qualità tecnica. Hernani, sbarcato in Italia nel 2019, ha costruito la sua carriera recente in Emilia, diventando una colonna dei Crociati con oltre 130 presenze ufficiali tra le varie competizioni. La sua duttilità gli permette di agire sia come frangiflutti davanti alla difesa che come mezzala d’assalto, caratteristica confermata dai numeri dell’ultima stagione in Serie A, chiusa con 3 reti e 3 assist. Un innesto di categoria superiore, fondamentale per sostenere l’ambizione del club di centrare l’immediato ritorno nel calcio che conta attraverso un giocatore che conosce perfettamente le dinamiche del campionato italiano.

