Calciomercato Monza, Galliani scatenato: occhi su Pinamonti e Fagioli

Calciomercato Monza: i club brianzolo è pronto a scatenarsi in vista del primo campionato di Serie A. Occhi puntati su Pinamonti e Fagioli

Il Monza ha in mente l’obiettivo di essere grande protagonista nella prossima finestra di mercato, per affrontare al meglio il suo primo storico campionato di Serie A. Come riportato da La Gazzetta dello Sport, l’obiettivo in attacco porterebbe il nome di Andrea Pinamonti. Il giovane bomber è rientrato all’Inter dal prestito all’Empoli e ha un contratto in scadenza nel 2024. L’idea dell’a.d. Galliani sarebbe quella di provare ad acquistarlo e non di puntare al prestito. I nerazzurri chiedono 15-18 milioni, spesa robusta ma che non spaventa il Monza.

Per quanto riguarda il centrocampo, invece, nel mirino c’è Fagioli; eroe della promozione della Cremonese e rientrato alla Juventus, con cui ha un solo anno di contratto. In bianconero ci sono Miretti e Rovella che hanno un ruolo simile, per questo motivo il centrocampista potrebbe decidere di andare via con il Monza pronto a farsi vivo al momento opportuno.