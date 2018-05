Napoli, agente Jorginho: «Valuterò col club il suo futuro»

L’agente di Jorginho del Napoli è stato intervistato dai colleghi della redazione di ‘Radio Crc’ sul suo futuro

Il Napoli nell’ultima giornata di Serie A di ieri ha battuto il Crotone 2-1 (grazie ai gol di Milik e Callejon) davanti al proprio pubblico del San Paolo, decretando così la aritmetica retrocessione della società pitagorica allenata da Walter Zenga. Il club di De Laurentiis così termina il campionato al secondo posto a quota 91 punti, record per la squadra partenopea. Uno dei protagonisti di questo grande cammino (purtroppo non abbastanza valido per strappare lo scudetto agli acerrimi rivali della Juventus) è stato Jorginho; il brasiliano naturalizzato italiano (il suo vero nome è Jorge Luiz Frello Filho) in queste ultime ore sarebbe l’oggetto del desiderio del Manchester City di Pep Guardiola.

Joao Santos, il suo procuratore, è stato intervistato dai colleghi della redazione di ‘Radio Crc’ (sempre molto vicina alle vicende del club partenopeo) e ha parlato della situazione del suo assistito. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni a questo proposito: «Se il Napoli decide di tenerlo va bene, altrimenti valuteremo. Incontro col Napoli? Sono ad Istanbul, verso il 30 incontrerò Giuntoli per capire la situazione di Jorginho. Non so se al Napoli sono già arrivate offerte, valuteremo eventualmente se sono offerte buone per Jorginho, altrimenti andremo avanti, ha due anni di contratto». Il talentuoso regista Jorginho resterà un altro anno al Napoli? Attendiamo ulteriori sviluppi sulla vicenda.