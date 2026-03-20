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Calciomercato Napoli: gli agenti di De Bruyne sono in città! Novità sul futuro, il belga ha espresso la sua volontà in vista della prossima stagione. Dove vuol giocare

Avatar di Redazione CalcioNews24

Published

1 ora ago

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De Bruyne

Calciomercato Napoli: gli agenti di Kevin De Bruyne sono in città! Quale sarà il futuro del centrocampista belga, tutti i dettagli

Dopo un periodo di stop forzato a causa di un lungo infortunio, Kevin De Bruyne tornerà in campo dal primo minuto contro il Cagliari. Una notizia che infiamma i tifosi, rassicurati anche dalle indiscrezioni che confermano la sua ferrea volontà di restare all’ombra del Vesuvio.

Antonio Conte è pronto a varare una formazione inedita pur di rilanciare subito la sua stella dal fischio d’inizio. L’impatto dell’ex Manchester City dal suo clamoroso arrivo a Castel Volturno è stato a dir poco devastante: prima del fastidioso infortunio che lo ha tenuto lontano dal rettangolo verde, il trequartista si era preso d’autorità la leadership del centrocampo del Napoli. Nessuna intenzione di fare passi indietro: il campione ha trasformato il volto della squadra partenopea, garantendo un mix perfetto di esperienza internazionale e una visione di gioco di altissimo livello. Adesso, il belga ha un traguardo preciso: vuole dominare le ultime nove partite di campionato, iniziando proprio dalla delicata sfida in trasferta contro il Cagliari.

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Il vertice in città: De Bruyne non si muove da Napoli

Oltre alle dinamiche tattiche, a tenere banco nell’ambiente partenopeo è il futuro del giocatore. Da mercoledì, infatti, i suoi avvocati sono presenti in città per un incontro formale con il club. Un summit che si è rivelato un semplice e cordiale saluto istituzionale, ma che ha ribadito la volontà inequivocabile del trequartista.

Secondo le indiscrezioni rivelate dall’edizione odierna de Il Mattino, infatti, KDB sta bene in azzurro e non ha alcuna intenzione di andare via. La sua permanenza sotto il Vesuvio non è in discussione: ecco perché, salvo clamorose sorprese, il faro della mediana resterà al Napoli anche durante la prossima stagione.

Un legame nato nei giorni dello Scudetto

Il rapporto tra il campione e la città è nato sotto una stella speciale. Il colpo di scena che aveva infiammato i sogni dei tifosi in primavera è diventato una splendida realtà proprio nei giorni del trionfo dello scudetto. Le voci sull’approdo del belga, infatti, arrivavano e si rincorrevano proprio mentre si concretizzava la storica festa per il tricolore tra aprile e maggio. Un matrimonio tecnico e ambientale perfetto, che il giocatore è pronto a onorare ancora a lungo.

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