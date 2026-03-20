Calciomercato Napoli: gli agenti di De Bruyne sono in città! Novità sul futuro, il belga ha espresso la sua volontà in vista della prossima stagione. Dove vuol giocare

Calciomercato Napoli: gli agenti di Kevin De Bruyne sono in città! Quale sarà il futuro del centrocampista belga, tutti i dettagli

Dopo un periodo di stop forzato a causa di un lungo infortunio, Kevin De Bruyne tornerà in campo dal primo minuto contro il Cagliari. Una notizia che infiamma i tifosi, rassicurati anche dalle indiscrezioni che confermano la sua ferrea volontà di restare all’ombra del Vesuvio.

Antonio Conte è pronto a varare una formazione inedita pur di rilanciare subito la sua stella dal fischio d’inizio. L’impatto dell’ex Manchester City dal suo clamoroso arrivo a Castel Volturno è stato a dir poco devastante: prima del fastidioso infortunio che lo ha tenuto lontano dal rettangolo verde, il trequartista si era preso d’autorità la leadership del centrocampo del Napoli. Nessuna intenzione di fare passi indietro: il campione ha trasformato il volto della squadra partenopea, garantendo un mix perfetto di esperienza internazionale e una visione di gioco di altissimo livello. Adesso, il belga ha un traguardo preciso: vuole dominare le ultime nove partite di campionato, iniziando proprio dalla delicata sfida in trasferta contro il Cagliari.

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Il vertice in città: De Bruyne non si muove da Napoli

Oltre alle dinamiche tattiche, a tenere banco nell’ambiente partenopeo è il futuro del giocatore. Da mercoledì, infatti, i suoi avvocati sono presenti in città per un incontro formale con il club. Un summit che si è rivelato un semplice e cordiale saluto istituzionale, ma che ha ribadito la volontà inequivocabile del trequartista.

Secondo le indiscrezioni rivelate dall’edizione odierna de Il Mattino, infatti, KDB sta bene in azzurro e non ha alcuna intenzione di andare via. La sua permanenza sotto il Vesuvio non è in discussione: ecco perché, salvo clamorose sorprese, il faro della mediana resterà al Napoli anche durante la prossima stagione.

Un legame nato nei giorni dello Scudetto

Il rapporto tra il campione e la città è nato sotto una stella speciale. Il colpo di scena che aveva infiammato i sogni dei tifosi in primavera è diventato una splendida realtà proprio nei giorni del trionfo dello scudetto. Le voci sull’approdo del belga, infatti, arrivavano e si rincorrevano proprio mentre si concretizzava la storica festa per il tricolore tra aprile e maggio. Un matrimonio tecnico e ambientale perfetto, che il giocatore è pronto a onorare ancora a lungo.