Napoli, in estate tutto su Boga: il punto della situazione

Napoli Boga, gli azzurri pensano già alla prossima stagione: avviati i contatti con il calciatore del Sassuolo, ma attenzione al Chelsea

(Luigi Fontana, inviato a Napoli) È da poco iniziato il mercato di gennaio, ma si iniziano a preparare già le operazioni per giugno. Tra le squadre più attive c’è il Napoli, chiamato a una grande rimonta per trovare la qualificazione alla Champions League della prossima stagione. Uno degli obiettivi azzurri per il prossimo anno è Jeremie Boga: il 23enne nato a Marsiglia, ma naturalizzato ivoriano, è monitorato dalla dirigenza partenopea che in estate cercherà di portarlo a Napoli.

Napoli Boga: l’offerta e la concorrenza

Sono in corso contatti sia con il Sassuolo che con il calciatore. L’esborso economico sarebbe intorno ai 25 milioni di euro, cifra ritenuta congrua da tutte le parti. Il calciatore sarebbe contento di trasferirsi in azzurro, per questo motivo i contatti continuano proficui.

Da monitorare, però, c’è la concorrenza: sull’esterno del Sassuolo, infatti, c’è anche l’Inter, ma l’interesse neroazzurro è meno forte rispetto a quello del Napoli, anche perché Boga non si adatterebbe al meglio al sistema di gioco di Antonio Conte.

Non è da sottovalutare, inoltre, il Chelsea: Boga è, infatti, un prodotto dell’Academy Blues e la società londinese ha la clausola di recompra – fissata a 15 milioni di euro – che potrebbe sfruttare in futuro. In questo momento, però, il Chelsea guarda ad altri obiettivi, più pronti rispetto al 23enne, e non dovrebbe essere – per ora – un problema.