Calciomercato Napoli: Conte ora vuole lui, ma la trattativa è in salita. Il tecnico chiede un altro esterno offensivo, il Bologna ora però fa muro

La strada che porta a Dan Ndoye si fa sempre più in salita per il Napoli. L’esterno svizzero del Bologna è l’obiettivo numero uno indicato da Antonio Conte per rinforzare l’attacco, ma la trattativa con il club emiliano è complessa e lontana da una rapida soluzione. Come riporta il quotidiano partenopeo Il Mattino, a complicare i dialoghi non c’è solo la distanza economica, ma anche le scorie lasciate dal recente braccio di ferro per il difensore Beukema.

Conte vuole solo Ndoye, ma la trattativa è bloccata

Antonio Conte ha le idee chiare: per la sua fascia vuole Dan Ndoye. Questa sua insistenza sta spingendo la dirigenza del Napoli a concentrare i propri sforzi sul giocatore del Bologna, ma l’operazione al momento è bloccata. Il traguardo non è affatto vicino e, secondo le ultime indiscrezioni, è difficile che ci possa essere una svolta a breve. Il motivo risiede in un “solco profondo” che separa le posizioni dei due club, sia sulla valutazione del cartellino sia sulla volontà del giocatore.

La distanza economica tra Napoli e Bologna

Il principale ostacolo è di natura economica. Il Bologna, forte della grande stagione disputata dal suo giocatore, ha fissato un prezzo molto alto per il suo cartellino: la richiesta è di 50 milioni di euro. Una cifra che il Napoli non intende pagare. L’offerta del club di De Laurentiis, infatti, è al momento ferma a una cifra compresa tra i 30 e i 32 milioni di euro. La distanza di quasi 20 milioni tra domanda e offerta rende impossibile, ad oggi, immaginare una chiusura dell’affare.

La posizione del Bologna e il precedente Beukema

A rafforzare la posizione del Bologna c’è anche il comportamento del giocatore. A differenza di quanto accaduto con Beukema, la società emiliana ha ribadito che Ndoye non ha chiesto la cessione, un fattore che toglie al Napoli una leva importante nella trattativa. Inoltre, i rapporti tesi dopo l’affare relativo al difensore olandese non aiutano a fluidificare i dialoghi, rendendo ogni passo della negoziazione ancora più complicato.