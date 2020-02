Calciomercato Napoli, dalla Francia sono sicuri: Koulibaly andrà al PSG

Calciomercato Napoli, Koulibaly si allontana. Le Parisien, quotidiano parigino, ha lanciato l’indiscrezione sul futuro del difensore

Koulibaly saluterà Napoli al termine della stagione. Il difensore senegalese, secondo quanto riportato da Le Parisien, potrebbe lasciare l’Italia e trasferirsi in Ligue 1.

Il quotidiano francese ha svelato che il giocatore ha già speso 4 milioni di euro per comprare un appartamento al centro di Parigi, sotto la Tour Eiffel: indizio di mercato o meno, sicuramente ci sarà una rivoluzione sia per la squadra parigina (Thiago Silva in uscita) sia per la compagine azzurra.