Calciomercato Napoli, De Bruyne non parteperà al Mondiale per Club. Le motivazioni del belga

Calciomercato Napoli, De Bruyne avverte: «Ecco perché non andrò al Mondiale per Club»

Non prenderà parte al Mondiale per Club con il Manchester City Kevin De Bruyne che dopo l’annuncio dell’addio a fine stagione, ha anche comunicato che non parteciperà al torneo.

PAROLE – «Non ha alcun senso perché devo prendermi cura di me stesso. Se mi infortunassi, che accadrebbe? Nessuno si prenderà cura di me a quel punto. Quindi è molto probabile che non ci giocherò più».

Tra le squadre attente sulla situazione e le condizioni del giocatore belga c’è proprio il Napoli, pronto all‘assalto per portarlo a zero in azzurro, anche se lo stesso De Bruyne, al The Times ha commentato così le voci sul suo futuro.

PAROLE – «Quando hai vent’anni e prendi una decisione, è più facile. Puoi trasferirti in un altro paese e non è un problema, ma voglio prendere la decisione migliore che sia positiva per i miei figli, per mia moglie, per la scuola, per la vita, per tutte quelle cose su cui devi prenderti un minuto per riflettere».