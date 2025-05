Calciomercato Napoli, piano segreto per De Bruyne: c’è l’offerta per convincerlo, la situazione

Le ultime sulle mosse di calciomercato del Napoli, con l’obiettivo Kevin De Bruyne a parametro zero. Tutti i dettagli in merito

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere dello Sport, il Napoli starebbe continuando a lavorare per il colpo Kevin De Bruyne a parametro zero. Gli azzurri vogliono infatti sfruttare la grande amicizia con Romelu Lukaku per convincere la stella belga.

Il centrocampista guadagna attualmente 23 milioni di euro all’anno con il Manchester City, ma è consapevole di dover abbassare le pretese per rimanere in Europa. La moglie sarebbe inoltre già stata in città alla ricerca della casa, segno che la trattativa è viva e concreta.