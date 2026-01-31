Calciomercato Napoli, dentro al domino attaccanti: da Lookman a Sulemana fino ad Alisson Santos. Cosa aspettarsi dai partenopei

Il mercato del Napoli vive ore di frenetica attesa, appeso a un complesso effetto domino che coinvolge Bergamo e Madrid. Secondo gli aggiornamenti forniti da Gianluca Di Marzio, le manovre in entrata dei Partenopei sono strettamente legate al futuro di Ademola Lookman. La situazione è chiara: se l’attaccante nigeriano dovesse lasciare l’Atalanta per approdare all’Atletico Madrid, la Dea blinderebbe Kamaldeen Sulemana come sostituto immediato.

Viceversa, se Lookman dovesse rimanere alla corte di Gian Piero Gasperini, si riaprirebbe l’autostrada per portare l’esterno ghanese classe 2002 all’ombra del Vesuvio. La dirigenza azzurra ha già pronta la formula: prestito oneroso con diritto di riscatto per regalare un rinforzo veloce e tecnico al reparto avanzato. Tuttavia, il direttore sportivo Giovanni Manna non vuole farsi trovare impreparato e tiene viva una pista alternativa. Sul taccuino resta infatti il nome di Alisson Santos, giovane talento brasiliano dello Sporting Lisbona, pronto a subentrare come obiettivo concreto qualora l’incastro con i nerazzurri non dovesse concretizzarsi entro il gong finale.

