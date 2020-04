Calciomercato Napoli: Fabian Ruiz via solo per offerte indecenti. Il punto

Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Fabian Ruiz lascerà Napoli solo per offerte indecenti

Fabian Ruiz sarà uno degli uomini mercato più chiacchierati nella prossima sessione. Il centrocampista spagnolo fa gola sia al Barcellona che al Real Madrid: le due superpotenze della Liga vorrebbero riportare in patria l’ex Betis dopo quanto fatto vedere di buono con la maglia del Napoli.

Non sarà facile. Come spiega La Gazzetta dello Sport, Fabian Ruiz lascerà il capoluogo campano solo per offerte ritenute indecenti. Il Real Madrid ci pensa da tempo ma difficilmente riuscirà ad accontentare De Laurentiis, in più il suo agente ha svelato che il prossimo sarà un mercato di scambi, causa Covid-19, e dunque difficilmente arriverà una proposta allettante.