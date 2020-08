Calciomercato Napoli: la trattativa per Allan all’Everton sarebbe in dirittura d’arrivo

Il Napoli lavora anche in uscita e la cessione è di quelle eccellenti. Si sarebbe infatti chiusa oggi la trattativa con l’Everton per portare in Premier League Allan.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, l’affare si è concluso con gli inglesi che verseranno nelle casse degli azzurri 25 milioni più 3 di bonus.