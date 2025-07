Calciomercato Napoli: il Galatasaray alza l’offerta per Osimhen. Turchi pronti a pagare la maxi clausola a rate, si aspetta la risposta di De Laurentiis

Il futuro di Victor Osimhen continua a essere uno dei temi più caldi del calciomercato estivo, e il Galatasaray fa sul serio. Il club turco, determinato a costruire una squadra competitiva per la Champions League, ha alzato la propria offerta per il centravanti nigeriano, presentando una proposta formale che ora attende il via libera del Napoli. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Matteo Moretto, l’ultima offerta ufficiale ammonta a 75 milioni di euro garantiti.

La novità significativa, però, risiede nelle modalità di pagamento: la cifra verrebbe corrisposta al Napoli in cinque rate annuali. Sebbene l’importo totale eguagli di fatto il valore della clausola rescissoria, la struttura rateale la rende una proposta di acquisto e non un’attivazione diretta della clausola. Si tratta di una mossa strategica del Galatasaray per rendere l’investimento più sostenibile, ma che ora dovrà superare l’esame più difficile: convincere il presidente Aurelio De Laurentiis, storicamente restio ad accettare pagamenti dilazionati nel tempo.

La determinazione del club turco è evidente anche sul fronte dell’ingaggio al giocatore. Il Galatasaray sarebbe pronto a offrire a Osimhen uno stipendio faraonico, molto vicino a quello proposto dall’Al Hilal. Proprio il club arabo aveva già messo sul piatto 75 milioni per il cartellino, ma si era scontrato con la volontà del calciatore, che ha rifiutato categoricamente un trasferimento in Arabia Saudita, esprimendo il desiderio di continuare a competere ai massimi livelli in Europa. Sullo sfondo resta anche l’interesse mostrato in passato dalla Juventus, a testimonianza di quanto il profilo di Osimhen sia ambito.

Ora la decisione finale spetta al Napoli. Accettare la proposta del Galatasaray, l’unica così concreta proveniente da un club europeo, o attendere ancora, col rischio di tenere in rosa un giocatore scontento? Con l’inizio della stagione che si avvicina, i tempi per una scelta definitiva si stringono.