Calciomercato Napoli, gli azzurri bloccano un giovane dell’Empoli per giugno: ecco di chi si tratta

Calciomercato Napoli, gli azzurri hanno chiuso con l’Empoli per il giovane Marianucci: i dettagli dell’accordo

+Il Napoli, nonostante sia impegnato nella lotta scudetto con Inter ed Atalanta, si sta già muovendo in maniera concreta sul mercato in vista dell’inizio della prossima stagione. Gli azzurri, infatti, hanno già bloccato un giovane difensore dalle ottime prospettive.

Secondo quanto riportato da Relevo, il club partenopeo ha bloccato per giugno il giovane difensore dell’Empoli, Luca Marianucci. Come riporta il quotidiano, è stato raggiunto un accordo verbale tra le due società per un trasferimento a titolo definitivo in estate e per il classe 2005 è pronto un contratto di cinque anni.